В МВД объяснили, почему правоохранители не трогают сериал “Слуга народа”

В министерстве также подтвердили, что по информации из штаба Зеленского было открыто уголовное дело.

Министерство внутренних дел не получало обращений от граждан, которые бы усматривали в эпизодах сериала «Слуга народа» угрозу для собственной жизни и здоровья.

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Как сообщается на сайте МВД, соответствующее заявление сделал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, отвечая на вопрос относительно открытия уголовного дела по факту публикации в интернете видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и грузовиком.

Троян отметил, что основная задача полиции – это профилактика преступности и предупреждения преступления.

«По состоянию на сегодня ни МВД, ни Национальная полиция Украины не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые увидели в эпизодах телесериала «Слуга народа» угрозы для собственной жизни и здоровья. В случае, если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы в соответствии с нормами действующего законодательства и получат оценку правоохранительного органа», - отметил Вадим Троян.

Он подчеркнул, что по распространенной информации о таких угрозах штабом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского открыто уголовное производство по ст. 346 «Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале в Комитете избирателей заявляли, что показ видеофильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должна рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Позже Зеленский заявил, что сериал "Слуга народа" появился до всех политических историй в его жизни, и он не является агитацией. "Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Сегодня это не получится. Я в это не верю. Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Или может быть мечта агитацией, не мне говорить", – сказал шоумен.