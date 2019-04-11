Стало известно, почему Путин исчез с бордов Порошенко

Источники в БПП прокомментировали появление новых рекламных бордов Порошенко.

Источники в избирательном штабе Петра Порошенко причину исчезновения Владимира Путина с рекламных щитов. Говорят, что такое решение региональные штабы приняли самостоятельно.

Об этом сообщает "Главред".

"Цель бордов с Порошенко и Путиным была добиться резонанса, и это сработало. А то, что происходит сейчас - это бунты на местах. И самостоятельная инициатива местных ячеек", - рассказал изданию собеседник.

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В харьковской территориальной организации БПП (именно там пользователи сегодня ночью заметили, что с рекламных щитов исчезло лицо Путина) сказали, что ситуацией не владеют.

"Мы не избирательный штаб, а его контактов у нас нет", - ответили в приемной.

Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

Эта реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.

В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен «сильный президент и верховный главнокомандующий». «Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», - подчеркнули в штабе.