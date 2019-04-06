Также предлагается подавать годовую декларацию прочитанных книг.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил проводить предвыборные дебаты в библиотеке. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной подачей годовых деклараций прочитанных книг", – отметил Луценко.

При этом он не уточнил, в какой именно библиотеке предлагает провести дебаты между кандидатами в президенты.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он заявил, что "дает на размышление 24 часа".

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Действующий гарант отметил, что закон предусматривает иные условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.

4 апреля, Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром в дебатах на НСК "Олимпийский". Последняя приглашение проигнорировала.