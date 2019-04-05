Порошенко сделал заявление о дебатах с Зеленским

Порошенко заявил, что «было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов».

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко сообщил о своем видении дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов, которое заключается в проведении дебатов в три этапа на темы безопасности и обороны, внешней политики и защиты конституционных прав и свобод украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил после сдачи необходимых анализов на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК «Олимпийский».

«Я твердо убежден, что он наберется мужества, доедет сюда (в НСК «Олимпийский» - УНИАН) и дебаты состоятся, тем более, что это требование украинского закона», - отметил он.

Порошенко считает, что «было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции по ключевому полномочию как верховного главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап - дебаты по внешней политике. Третий этап - по защите конституционных прав и свобод украинских граждан».

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

Свое очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».