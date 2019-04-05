"По-другому действовать невозможно": у Зеленского рассказали про "день тишины" перед выборами

В команде Зеленского вспомнили "день тишины" с молебном за единство Украины и участии в нем Порошенко.

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского появление проектов с участием шоумена в "день тишины" считают законной и равноценной действиям Петра Порошенко.

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Об этом говорится в спецрепортаже программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") - "Вперед, на Банковую!".

"Если будем говорить о "дне тишины" на "1+1", давайте вспомним "день тишины" с молебном за единство Украины, который выполнял действующий президент", - заявила советник по правовым вопросам Зеленского Ирина Венедиктова.

По ее мнению, это "равнозначные события". "Я воспринимаю это правильно, потому что по-другому в нашей ситуации действовать невозможно. Все - в рамках закона", - прокомментировала "Схемам" Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, ранее в НОТУ заявили, что дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" будут считаться политической агитацией.