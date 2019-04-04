Результаты выборов в Украине: как голосовали за Зеленского и Порошенко (инфографика)
Центральная избирательная комиссия в четверг, 4 апреля, обработала 100% протоколов граждан, которые приняли участие в голосовании в первом туре выборов президента Украины.
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Лидером по результатам голосования стал шоумен Владимир Зеленский (30,24% граждан - 5 млн 713 тыс. 825 человек), второй - действующий президент Петр Порошенко (3 млн 14 тыс. 523 человека). Они и прошли во второй тур.
Так, Зеленского поддержали в большинстве областей Украины – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской и Киеве, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Поддержка Порошенко оказалась выше в двух областях – Львовской и Тернопольской.
Напомним, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.
На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа. Вскоре Порошенко согласился на дебаты.