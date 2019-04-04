Bloomberg: Пророссийские избиратели в Украине дают Кремлю шанс восстановить влияние

В первом туре президентских выборов откровенно пророссийские кандидаты показали лучшие результаты, чем ожидалось.

Пророссийские кандидаты на выборах президента Украины показали лучшие результаты, чем ожидалось. И это может означать, что политические силы, лояльные к Кремлю, готовят серьезное «нашествие» на Верховную Раду осенью.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что во второй тур президентской гонки вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которые занимают прозападную позицию. Однако, лояльные к России Юрий Бойко и Александр Вилкул вместе набрали около 15% голосов. Их успех не означает, что Украина изменит траекторию своего внешнеполитического движения с Запада на Восток в ближайшее время. Однако, это может добавить интриги парламентским выборам, запланированным на осень.

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«Они предложили людям возврат в прошлое. И это привлекает людей постарше», - сказал политолог «Центра Разумкова» Виктор Замятин.

«Если ситуация останется такой, как есть, партии, лояльные к России, получат больше мест в следующем парламенте, чем у них есть сейчас», - добавил он.