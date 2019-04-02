Тимошенко отказалась поддержать во втором туре Зеленского или Порошенко

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко также сообщила, что усилия ее сторонников будут направлены на предотвращение фальсификаций во втором туре выборов.

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко не намерена призвать своих избирателей поддержать кого-либо из кандидатов в президенты во втором туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

"Сегодня существует вопрос для тех людей, которые не голосовали за двух кандидатов в президенты, вышедших во второй тур, - что теперь делать, идти на выборы или не идти, за кого голосовать", - отметила Тимошенко.

По ее словам, сейчас в Украине кризис в экономике, продолжается война, люди живут в бедности.

"Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК во втором туре, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войны, ни беды", - добавила Тимошенко.

По словам лидера ВО «Батькивщина», в связи с этим она не может брать ответственность за какие-либо советы.

В то же время Тимошенко отметила, что усилия ее сторонников будут направлены на предотвращение фальсификаций во втором туре выборов.

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"Мы считаем, что наша задача и, в том числе, наш долг - принять участие в защите честных выборов", - сказала она.

Тимошенко отметила, что до парламентских выборов ее команда будет помогать «любому президенту, которого выберет страна», реализовывать наработки, стратегии, предусмотренные «Новым курсом Украины».

После оглашения всех заявлений Тимошенко сразу покинула зал, в котором давала пресс-конференцию, лишив журналистов возможности задать ей вопросы.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК почти 99% протоколов о результатах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО «Батькивщина» Тимошенко – более 13%.