ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов: кто лидирует
Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.
Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей.
Читайте такжеТимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей,
за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%,
за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,68%,
за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,92%,
за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,03%,
за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%,
за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,15%,
за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,63%.
Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
Всего подсчитано 18 млн 686 тыс. 739 голосов избирателей.