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ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов: кто лидирует

13:53, 02 апреля 2019
Выборы 2019
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Владимир Зеленский / REUTERS

Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей.

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За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей,

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%,

за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,68%,

за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,92%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,03%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,15%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,63%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

Всего подсчитано 18 млн 686 тыс. 739 голосов избирателей.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы#Петр Порошенко#Юлия Тимошенко#выборы в Украине#Владимир Зеленский