ЦИК осталось обработать менее 1% протоколов: кто лидирует

За шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 15,92%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре. Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей. Читайте такжеТимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,68%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,92%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,03%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,15%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,63%. Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. Всего подсчитано 18 млн 686 тыс. 739 голосов избирателей.

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