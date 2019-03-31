Зеленский дал согласие на дебаты с Порошенко

Для кандидата нет разницы, с кем дискутировать во втором туре.

Владимир Зеленский во время брифинге в своем предвыборном штабе заявил, что готов дебатировать с Петром Порошенко, который, по данным экзит-поллов, проходит во второй тур выборов президента.

"Да, я готов. Я готов. Порошенко, ни Порошенко. Какая мне разница?" - ответил он на вопрос журналистки. Об этом сообщает ТСН.

При этом Зеленский ответил на реплику действующего президента о том, что шоумен - это марионетка бизнесмена Игоря Коломойского: "Так Вы марионетка Свинарчука? Или Свинарчук - Ваша марионетка?".

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Как сообщалось ранее, в Украине завершилось голосование на первом туре выборов президента Украины. По данным "Национального экзит-пола 2019" по состоянию на 20.00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.

В результатах экзит-пола по заказу ТСН по состоянию на 18:00 Зеленский получил 30,1% голосов избирателей, на втором месте - Порошенко с результатом в 18,5%. Третью позицию заняла Тимошенко - 14%.

Согласно данным экзит-пола центра SOCIS, соучредителем которого является главный идеолог БПП Игорь Грынив, по заказу телеканала "Прямой", разница между Зеленским (29,25%) и Порошенко (19,19%) немного меньше, однако они вдвоем также проходят во второй тур.

На третьем месте оказались Юлия Тимошенко (13,75%), на четвертом – Юрий Бойко (9,24%), а замкнул первую пятерку Анатолий Гриценко (7,91%).