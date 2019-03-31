Зеленского больше всего поддерживает Юг, а Порошенко – Запад (инфографика)

По результатам Национального экзит-пола названы лидеры по регионам Украины.

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который, по данным экзит-полов, пока набирает больше всего голосов избирателей, активнее всего поддерживают на Юге и Востоке страны.

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Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола. Так, по данным на 18:00, за него отдали свои голоса 42% избирателей на Юге и 30,7% на Востоке.

Петра Порошенко, который, по данным экзит-полов, занимает вторую строчку, активнее всего поддерживают на Западе - 26%, в Центре - 19,5%.

Юлию Тимошенко, которая сейчас занимает третье место, больше всего поддерживают на Западе - 17,8% и в Центре - 17,5%.

Как сообщал УНИАН, результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова свидетельствуют о том, что по состоянию на 18:00 за Владимира Зеленского проголосовали - 30,4%, за Петра Порошенко - 17,8%, за Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей.