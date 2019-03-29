Россия создала десятки фейковых доменов украинских СМИ перед выборами - СБУ

В СБУ допускают, что цель кибератаки заключалась в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия в преддверии выборов президента.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки сориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установили специалисты спецслужбы, исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру, которая насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

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«Только что созданные доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи, использованные для их регистрации, ранее применялись для кибератак на государственный сектор в течение прошлого года. В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ», - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, цель кибератаки, вполне вероятно, заключалась в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия в преддверии проведения выборов президента Украины.

«Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ проинформировал всех, против кого потенциально была направлена кибератака, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае реальных попыток атак», - отмечают в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что не публикуют полный перечень доменов обнаруженной криминальной инфраструктуры для сохранения имиджа этих СМИ и организаций.

Как сообщал УНИАН, в феврале хакеры пытались взломать сайт ЦИК.