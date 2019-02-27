Хакеры пытались взломать сайт ЦИК

Атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили масштабную кибератаку на сайт Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предотвратили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК. По заключению экспертов кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины», - говорится в сообщении.

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Так, специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии «http flood», через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы «WordPress», что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

«С целью локализации кибератаки и устранения её негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии. Специалистами Службы безопасности Украины проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок», - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что подразделения кибернетической безопасности Вооруженных сил Украины перешли на боевой режим работы.