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Аваков: На выборах нет рисков от радикальных групп, если их не используют кандидаты

18:30, 28 марта 2019
Выборы 2019
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Арсен Аваков / mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что риск срыва президентских выборов радикальными группами отсутствует, если их не используют кандидаты.

Об этом он заявил во время встречи с представителями Всемирного Конгресса Украинцев и Национального Демократического Института (США), которые являются наблюдателями на выборах, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«Миф первый: «радикальные группы сорвут выборы». Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ситуацию везде, где она может возникнуть. Миф второй: «радикальными группами руководит МВД и это личная армия Авакова». Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты», - заявил Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что даже если и возникнет любая внештатная ситуация, она будет очень быстро урегулирована.

«У нас нет никаких рисков от радикальных групп ни во время, ни после выборов. И даже, если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться», - сказал глава МВД.

«Я призываю, не переводите фокус своего внимания на радикальные группы, это не риск. Риск в том, что их может использовать кто-то из штабов», - отметил министр внутренних дел.

По словам Арсена Авакова, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов все же существует, но такое развитие событий возможно лишь по решению отдельных кандидатов:

«Риском может быть решение одного из штабов кандидатов в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае ими могут быть использованы радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском», - подчеркнул Арсен Аваков.

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