Аваков: На выборах нет рисков от радикальных групп, если их не используют кандидаты

Глава МВД подчеркнул, что даже если и возникнет любая внештатная ситуация, она будет очень быстро урегулирована.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что риск срыва президентских выборов радикальными группами отсутствует, если их не используют кандидаты.

Об этом он заявил во время встречи с представителями Всемирного Конгресса Украинцев и Национального Демократического Института (США), которые являются наблюдателями на выборах, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«Миф первый: «радикальные группы сорвут выборы». Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ситуацию везде, где она может возникнуть. Миф второй: «радикальными группами руководит МВД и это личная армия Авакова». Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты», - заявил Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что даже если и возникнет любая внештатная ситуация, она будет очень быстро урегулирована.

«У нас нет никаких рисков от радикальных групп ни во время, ни после выборов. И даже, если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться», - сказал глава МВД.

«Я призываю, не переводите фокус своего внимания на радикальные группы, это не риск. Риск в том, что их может использовать кто-то из штабов», - отметил министр внутренних дел.

По словам Арсена Авакова, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов все же существует, но такое развитие событий возможно лишь по решению отдельных кандидатов:

«Риском может быть решение одного из штабов кандидатов в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае ими могут быть использованы радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском», - подчеркнул Арсен Аваков.