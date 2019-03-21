Правоохранители смогут проверить использование голосов мигрантов для фальсификаций - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что Госпогранслужба благодаря Реестру избирателей сможет проверить факт физического присутствия человека на территории Украины.

Правоохранители смогут проверить использование голосов граждан Украины, работающих за рубежом, для фальсификаций результатов президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, сейчас около 5 млн украинцев работают за рубежом.

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«Кто-то проголосует в посольстве, небольшая часть приедет проголосовать в Украину. Но большинство людей не будет. Что с этим делать? Здесь важно понимать, что когда член комиссии выдает бюллетень для голосования гражданину, то он расписывается, и видно, кто выдавал. Если ты выдал документ не самому гражданину, а его родственникам, а сам он за границей, то это легко проверить», - отметил Аваков.

Он сообщил, что Государственная пограничная служба, имея Реестр избирателей, сможет проверить факт физического присутствия человека на территории Украины.

«Эта процедура может занять несколько дней. Однако мы увидим, к примеру, что определенный гражданин на этот момент был в Испании, но проголосовал в Яремче. Это будет означать 5 лет тюрьмы для того человека, который выдал этот бюллетень. Я думаю, что никакие 200 грн этого не стоят», - сказал председатель МВД.

Кроме этого, Аваков отметил, что не видит риска применения на выборах схемы «мертвые души».

«Умершие. К сожалению, их много. Они находятся в Реестре избирателей, но в реестре голосующих их быть не должно. Если вы вдруг увидели, что сосед ваш в списке, а он умер, то вы должны сказать об этом членам комиссии. Может быть такое, что в переходный период сам реестр немножко тормозит», - отметил он.

По словам министра внутренних дел, если на выборах в документе гражданин увидел, что под именем уже умершего человека стоит отметка голосования, то об этом нужно сообщить полицейскому, который стоит на выходе с участка.