Правоохранители смогут проверить использование голосов мигрантов для фальсификаций - Аваков
Правоохранители смогут проверить использование голосов граждан Украины, работающих за рубежом, для фальсификаций результатов президентских выборов.
Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, сейчас около 5 млн украинцев работают за рубежом.
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«Кто-то проголосует в посольстве, небольшая часть приедет проголосовать в Украину. Но большинство людей не будет. Что с этим делать? Здесь важно понимать, что когда член комиссии выдает бюллетень для голосования гражданину, то он расписывается, и видно, кто выдавал. Если ты выдал документ не самому гражданину, а его родственникам, а сам он за границей, то это легко проверить», - отметил Аваков.
Он сообщил, что Государственная пограничная служба, имея Реестр избирателей, сможет проверить факт физического присутствия человека на территории Украины.
«Эта процедура может занять несколько дней. Однако мы увидим, к примеру, что определенный гражданин на этот момент был в Испании, но проголосовал в Яремче. Это будет означать 5 лет тюрьмы для того человека, который выдал этот бюллетень. Я думаю, что никакие 200 грн этого не стоят», - сказал председатель МВД.
Кроме этого, Аваков отметил, что не видит риска применения на выборах схемы «мертвые души».
«Умершие. К сожалению, их много. Они находятся в Реестре избирателей, но в реестре голосующих их быть не должно. Если вы вдруг увидели, что сосед ваш в списке, а он умер, то вы должны сказать об этом членам комиссии. Может быть такое, что в переходный период сам реестр немножко тормозит», - отметил он.
По словам министра внутренних дел, если на выборах в документе гражданин увидел, что под именем уже умершего человека стоит отметка голосования, то об этом нужно сообщить полицейскому, который стоит на выходе с участка.