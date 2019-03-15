В ЦИК рассказали, сколько военных будут голосовать в зоне ООС на выборах президента

Протоколы избирательных комиссий с этих участков и другие документы будут передавать в соответствующие окружные избиркомы в Донецкой и Луганской областях.

На специальных избирательных участках в зоне проведения операции Объединенных сил на выборах президента Украины будут голосовать около 47 тысяч военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член ЦИК Михаил Вербенский.

«Ориентировочное количество лиц, которые примут участие в голосовании на таких участках – 47 тысяч», - отметил он.

Вербенский напомнил, что всего было создано 80 таких участков, из которых 46 малых, 30 средних и четыре больших.

Он также отметил, что протоколы избирательных комиссий с этих участков и другие документы будут передавать в соответствующие окружные избирательные комиссии в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Центральная избирательная комиссия приняла решение создать специальные избирательные участки и комиссии на территории воинских частей в зоне проведения операции Объединенных сил.