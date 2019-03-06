В Генштабе не исключают провокаций на Донбассе в день выборов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает осуществления российско-оккупационными войсками вооруженных провокаций на Донбассе в день президентских выборов в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.
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«Что касается возможных провокаций на 31 марта - анализ обстановки и определенных периодов эскалации боевых действий на востоке позволяют сделать вывод, что перед выходными, особенно перед государственными праздниками, активность российско-оккупационных войск увеличивается. Поэтому я думаю, что не исключаются соответствующие провокации и 31 марта», - заявил он.
Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.