В Генштабе не исключают провокаций на Донбассе в день выборов

Начальник Генштаба также отметил, что перед выходными днями, особенно перед государственными праздниками, активность российско-оккупационных войск на Донбассе увеличивается.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает осуществления российско-оккупационными войсками вооруженных провокаций на Донбассе в день президентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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«Что касается возможных провокаций на 31 марта - анализ обстановки и определенных периодов эскалации боевых действий на востоке позволяют сделать вывод, что перед выходными, особенно перед государственными праздниками, активность российско-оккупационных войск увеличивается. Поэтому я думаю, что не исключаются соответствующие провокации и 31 марта», - заявил он.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.