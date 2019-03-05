В ЦИК объяснили, зачем заказали 60 миллионов бюллетеней

ЦИК планирует заказать печать 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней.

В Центральной избирательной комиссии разъяснили, каким образом формировали количество избирательных бюллетеней.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, объявление торгов о закупке избирательных бюллетеней на выборах президента было проведено законно.

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«Заявленное в сообщении о намерении заключить соглашение количество бюллетеней формировалось с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 года и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями закона «О публичных закупках» от 25 декабря 2015 года № 922-VIII. Иначе, чем проводить закупку одновременно в день голосования 31 марта 2019 года и в случае необходимости в день повторного голосования, Центральная избирательная комиссия действовать не могла, учитывая быстротечность избирательного процесса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемое количество бюллетеней было рассчитано следующим образом: согласно данным Государственного реестра избирателей, ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс. 913 человек, в это число также добавляется еще 150 тыс. 145 бюллетеней (избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, которое на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке), а также кратность размещения избирательного бюллетеня в пределах полиграфического листа - это еще 742 бюллетеня.

Таким образом, отметили в ЦИК, количество бюллетеней составляет 30 млн 179 тыс. 800, столько же должны напечатать на случай проведения второго тура президентских выборов. Следовательно, в целом ЦИК закажет печать 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней.

В ЦИК также напомнили, что в день окончательного заказ бюллетеней расчеты могут быть другими в соответствии с обновленными данных Госреестра избирателей и точного количества кандидатов на пост президента, что повлияет на размер бюллетеня и других уточненных в соответствии с законодательством данных.

Как сообщал УНИАН, бюллетени во второй тур президентских выборов начнут печататься сразу после определения двух победителей первого тура.