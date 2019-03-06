В Кривом Роге студентов заставляют голосовать по месту учебы

Криворожские активисты и журналисты уверены, что это делается для того, чтобы манипулировать избирательными бюллетенями студентов и фальсифицировать результаты выборов.

Студенты Криворожского колледжа Национального авиационного университета сообщают о том, что руководство учебного заведения заставляет их голосовать на избирательных участках, расположенных в колледже, независимо от места регистрации. Число студентов колледжа, которые могут проголосовать – около 2500 человек.

Криворожские активисты и журналисты уверены, что это делается для того, чтобы манипулировать избирательными бюллетенями студентов и фальсифицировать результаты выборов Президента по округу №33.

Ранее ЦИК в нарушение действующего законодательства изменила адрес ОИК №33 с ул. Свято-Николаевская 27 (здание исполкома Центрально-Городского района) на ул. Туполева 1 (помещение Криворожского колледжа Национального авиационного университета).

Основанием для изменения адреса ОИК №33 стало не решение сессии Центрально-Городского района, а обращение пяти депутатов, близких к нардепу от БПП Константину Усову. Они написали письмо в адрес председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. После чего ДОГА 14 февраля 2019 года обратилась в ЦИК с предложением об изменении адреса окружной избирательной комиссии по 33 округу. Между обращением депутатов и реакцией ДОГА не прошло и нескольких часов.

Согласно закону «О выборах Президента Украины» перенос адреса ОИК возможен в двух случаях: 1) не менее чем за 200 дней до момента голосования 2) в случае физической невозможности работы ОИК по старому адресу – например, ОИК по 105 округу перенесли из временно неподконтрольного Луганска в Счастье.

Ранее криворожские СМИ сообщали, что народный депутат от 33 округа, член фракции БПП «Солидарность» Константин Усов подозревается в организации в Кривом Роге массовых фальсификаций результатов выборов в пользу действующего Президента Украины Петра Порошенко.