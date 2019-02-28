СМИ рассказали о сомнительных источниках финансирования "Батькивщины": Тимошенко обвиняет СБУ в провокациях

Жители регионов, которые не имеют больших доходов, вдруг перевели "Батькивщине" сотни тысяч гривен.

На счета партии "Батькивщина" в 2018 году были переведены крупные суммы сомнительного происхождения. В первом и втором кварталах прошлого года физические лица и фирмы перечислили около 23 млн грн, а в третьем и четвертом - свыше 130 млн грн. В этот период началась сверхактивная агитационная работа Тимошенко как кандидата в президенты.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши" после анализа отчета партии.

Как отмечается, жители небольших населенных пунктов перечисляли "Батькивщине" неоднократно до 149 тыс. грн.

Такие ограничения в платежах - это предел, за которым начинается финансовая проверка. Так, жители двух сел в Кировоградской и Одесской областях пожертвовали на партийные нужды наибольшие суммы - свыше четырех миллионов гривен. В частности, Наталья Зубарь из села Завалье, которая работает кассиром в местном супермаркете, сделала платежи по 149 тысяч гривен каждый 3, 4, 5, 16 октября, а 22 октября доплатила еще 130 тысяч гривен.

Всего за полгода женщина профинансировала "Батькивщину" на полтора миллиона гривен. Валентина Коречная из Савраня также выступила спонсором партии. Она совершила аналогичные переводы в те же даты, что и Зубарь.

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1,2 млн грн восемью равными платежами на партийные счета засчитал сын Коречной. Сейчас он ищет работу охранником и претендует на оплату в 8,5 тыс. грн.

Такие факты зафиксированы также на Киевщине и Сумщине. Жительница Александрии Кировоградской области, которая в свое время собирала деньги на спасение своего ребенка также якобы осуществила платеж в размере 149 тысяч гривен в четвертом квартале 2018 года. По словам женщины, она лично ходила в банк для осуществления оплаты, потому что представитель "Батькивщины" ее об этом попросил в обмен на помощь.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко такие платежи объясняет провокацией против нее со стороны СБУ, а также искренней помощью людей, которые боятся об этом говорить из-за страха гонений со стороны власти.

Напомним, ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась открывать уголовное дело в отношении нардепа и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.