В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Порошенко
11:50, 23 февраля 2019Выборы 2019
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Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.
В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Петра Порошенко / фото УНИАН
В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Петра Порошенко.
Этот рекламный щит установлен на улице Гагарина, 24, передает корреспондент УНИАН.
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На нем - надпись “Кандидатов много - президент один!” и фото Петра Порошенко.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение члены ЦИК приняли во время заседания.
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