В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Порошенко

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.

В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Петра Порошенко. Этот рекламный щит установлен на улице Гагарина, 24, передает корреспондент УНИАН. Читайте такжеВо автором туре выборов Порошенко проигрывает почти всем главным конкурентам - опрос На нем - надпись “Кандидатов много - президент один!” и фото Петра Порошенко. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные. Как сообщал УНИАН, 7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение члены ЦИК приняли во время заседания.

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