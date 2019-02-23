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В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Порошенко

11:50, 23 февраля 2019
Выборы 2019
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В Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Петра Порошенко / фото УНИАН

Этот рекламный щит установлен на улице Гагарина, 24, передает корреспондент УНИАН.

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На нем - надпись “Кандидатов много - президент один!” и фото Петра Порошенко.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение члены ЦИК приняли во время заседания.

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Теги: #Житомир#выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко