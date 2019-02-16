Порошенко заверил, что в Украине никто не знает заранее победителя выборов

По словам Петра Порошенко, это является залогом и символом демократии.

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине, в отличие от РФ, никто заранее не знает победителя выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в рамках сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе» во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Я президент свободной демократической страны, мы - не Российская Федерация. В Российской Федерации все знают заранее, кто выиграет. Я, как президент своей страны, говорю ответственно - никто не знает, кто победит в Украине, и это является залогом и символом демократии», - заявил Порошенко.

При этом он выразил уверенность, что результаты президентских выборов будут чудесными.

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко имеет самый высокий антирейтинг среди кандидатов в президенты на выборах главы государства, которые состоятся 31 марта, но больше всего опрошенных украинцев считают, что он имеет самые высокие шансы на победу.