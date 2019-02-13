Центризбирком зарегистрировал еще 90 наблюдателей от ОБСЕ

Таким образом, зарегистрировано 226 наблюдателей от иностранных и международных организаций.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей на выборах президента Украины от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли во время сегодняшнего заседания.

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Таким образом, по состоянию на 13 февраля зарегистрировано 226 наблюдателей от иностранных и международных организаций: 9 от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 108 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 13 наблюдателей от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 49 - от Международной неправительственной организации "CANADEM", 7 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Всемирного конгресса украинцев, 30 - от Украинского конгрессового комитета Америки и 9 от Федеративной Республики Германия.