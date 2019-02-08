Кремль: недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине не означает, что РФ их не признает

Пресс-секретарь российского президента утверждает, что "негативное отношение к действиям украинской власти по теме наблюдателей было высказано со стороны ОБСЕ".

В Кремле заявили, что недопуск наблюдателей из России снижает легитимность выборов президента Украины, но это не означает ,что РФ их не признает.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что негативное отношение к действиям украинских властей по теме наблюдателей было выражено со стороны ОБСЕ. Мы также считаем недопустимым каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран. В данном случае российских наблюдателей и считаем, что подобные дискриминационные меры совершенно естественным образом приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов», - сказал Песков.

На вопрос УНИАН, означает ли это что РФ может не признать выборы президента Украины Песков сказал: «Нет, это не означает, что Россия может не признать, но очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности».

Как сообщал УНИАН, 6 февраля МИД Украины подчеркну, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве заявили, что отказ в регистрации владельцев российских паспортов не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

Президент Украины Петр Порошенко обещал отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

В свою очередь, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир разочарована решением украинского парламента запретить россиянам наблюдать за выборами в Украине. Она заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.