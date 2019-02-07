Центризбирком зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

Сейчас для участия в выборах главы государства зарегистрировано 42 кандидата.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в президенты - самовыдвиженца Владимира Петрова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли во время сегодняшнего заседания.

Согласно решению, Центризбирком установил соответствие представленных документов требованиям законодательства Украины и зарегистрировал кандидатом в президенты самовыдвиженца Петрова.

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Таким образом, по состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировала 42 кандидата на пост президента Украины: Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии "Объединение "Самопомич"), Евгения Мураева (кандидат от партии "Наши"), Анатолия Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии "5.10"), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлию Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии "Общественное движение "Народный контроль»), Александра Мороза (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от партии "ВО "Свобода"), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии "Основа"), Владимира Зеленского (кандидат от партии "Слуга народа"), Инну Богословскую (самовыдвиженка), Игоря Смешко (самовыдвиженец), Николая Габера (самовыдвиженец), Юрия Деревянко (кандидат от партии "Воля"), Романа Бессмертного (самовыдвиженец), Виктора Бондаря (кандидат от партии "Видродження"), Сергея Носенко (самовыдвиженец), Руслана Ригованова (самовыдвиженец), Виктора Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"), Сергея Кривоноса (кандидат от партии "Воины АТО»), Андрея Новака (кандидат от партии "Патриот"), Василия Журавлева (кандидат от партии "Стабильность"), Юрия Тимошенко (самовыдвиженец), Петра Порошенко (самовыдвиженец), Юрия Кармазина (самовыдвиженец), Юлию Литвиненко (самовыдвиженка), Александра Ващенко (самовыдвиженец) и Владимира Петрова (самовыдвиженец).