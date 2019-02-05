Александр Данилюк призвал к национальной солидарности из-за российской угрозы

Один из лидеров Революции Достоинства, кандидат в президенты Украины Александр Данилюк призвал украинцев не ссориться из-за политики и напомнил, что самое главное - это сохранить целостность государства, потому что Россия прилагает максимум усилий, чтобы используя выборы расколоть украинское общество.

«К сожалению, эти выборы большинством политических сил рассматриваются как повод для бескомпромиссного противостояния и обострения внутренних междоусобиц в надежде получить для себя персонально большее количество мест у бюджетной кормушки. Такое поведение напоминает вооруженные драки за право получить себе каюты первого класса на «Титанике». Россия рассматривает эти выборы как театр военных действий, а украинских политиков как свои инструменты по расколу общества. Сегодня, как никогда, необходимо помнить о национальной солидарности, потому что, как написано в Священном Писании «любое разделено царство - падёт». Не ссорьтесь из-за кандидатов. Государство важнее партии, нация важнее классов», - написал Данилюк на своей Facebook странице.

Ранее Данилюк обнародовал свою программу, в которой отметил, что главная задача, которая стоит перед ним и его "Спільною справою" на парламентских и президентских выборах - это противодействие вмешательству в украинские выборы и российскому реваншу, который формирует пророссийское большинство. Несколькими днями после этого военная разведка США фактически подтвердила слова Данилюка, заявив о том, что РФ ставит перед собой задачу получить лояльную к себе парламентскую коалицию.

Адвокат по образованию Александр Данилюк, один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства, лидер гражданского движения «Спільна справа». С началом украинско-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практическом противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне. Зарегистрирован кандидатом в президенты Украины под номером 22.

Эксперты уже прокомментировали появление среди кандидатов на должность Президента Украины Александра Данилюка, как «смену поколений» в украинской политике.