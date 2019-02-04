Кремль готовит фальсификацию выборов в Украине - Бурбак
Верховная Рада Украины должна защитить выборы от вмешательства Москвы.
На этом подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета, передает пресс-служба НФ.
По его словам, фракция требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в украинские выборы со стороны России.
"Мы должны защитить выборы от московского вмешательства. Кремль, кроме войны и пропаганды, готовит фальсификацию выборов", - отметил он.
"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ в Украине", - подчеркнул Максим Бурбак.
Он обратился к народным депутатам и председателям депутатских фракций с предложением подавать свои кандидатуры в состав ВСК.
"Я обращаюсь к народным депутатам: не бойтесь! Не бойтесь агентов врага, бойтесь оценки избирателей в октябре! Присоединяйтесь к созданию ВСК. Обращаюсь к руководителям фракций и групп подавать своих представителей в состав ВСК. На сегодня лишь одна фракция подала своих представителей", - отметил парламентарий.
"Народный фронт" все равно не допустит выборов по сценарию Кремля, а с каждого из вас спросят избиратели, журналисты, активисты, историки. Спросят за слабость, пассивность и двойные стандарты", - подчеркнул руководитель фракции.
Максим Бурбак также обратился и к президенту Украины: "Народный фронт" обращается и к главе государства. Господин Президент, освободите Украину от кума Путина. Этот кум не освобождает украинских заложников – он захватывает заложников".