Партия "Социальная справедливость" Аллы Шлапак осенью примет участие в парламентских выборах

Лидер Всеукраинской политической партии «Социальная Справедливость» Алла Шлапак официально заявила об участии политсилы в осенних парламентских выборах 2019 года.

Основные принципы, цели и задачи «Социальной Справедливости» заложены в Манифесте, утвержденном в ходе внутрипартийного обсуждения документа.

«Наша миссия – вернуть Украине единство и общественное согласие, обеспечить надежный фундамент для дальнейшего движения к процветанию страны. Мы можем и стремимся стать локомотивом такого движения. Для нас государство – страж общего блага, помощь народу. Украина с ее традициями демократии должна стать парламентской республикой. Многонациональное население и культурное разнообразие Украины заслуживают на появление двухпалатного парламента, одна из палат которого будет представлять интересы регионов – как свидетельство подлинной децентрализации власти», - сказала Алла Шлапак.

Манифест «Социальной Справедливости» заложил новое для украинского политикума определение «человечного, социального и справедливого государства». По определению Шлапак, это государство, развитие которого осуществляется на принципах гуманизма. Кроме того, согласно Манифесту «Социальной справедливости» разжигание розни и ненависти внутри страны приравниваются к таким тяжким преступлениям, как государственная измена.

«Справедливое государство обеспечивает защиту прав и интересов граждан всех поколений и профессий, а также сохраняет самобытность регионов Украины без ущерба территориальной целостности и государственного суверенитета. «Социальное государство» означает данные гражданам властью гарантии безопасности, возможности достойного заработка и социальной поддержки», - говорится в Манифесте.

Алла Шлапак добавила, что в социальной и справедливой Украине должен наступить мир. При этом, разумеется, страна обязана иметь сильную армию и осуществлять реалистичную политику возвращения оккупированных территорий. А власть должна прекратить впадать в милитаристские истерики, подогреваемые коррупционерами с целью собственного обогащения на войне.

«Социальная и справедливая Украина ставит на первое место национальные интересы и, учитывая их, строит отношения с другими странами. Наши евроинтеграционные устремления являются неизменными, однако формат их реализации не должен вредить интересам народа Украины», - подчеркнула лидер «Социальной Справедливости».

Особое внимание в программных принципах партии уделено социальной защите уязвимых категорий граждан.

«Пенсионное обеспечение является гарантированным. Людям с инвалидностью должны быть созданы условия для полноценной жизни. Беженцы и переселенцы должны получить возможность беспрепятственно реализовывать все свои гражданские права и в случае необходимости получить дополнительную помощь государства. Семейные ценности – залог будущего процветания Украины», - гласит Манифест.

«Мы, Всеукраинская политическая партия «Социальная Справедливость» гарантируем усердную работу в каждом направлении. Мы создадим собственную фракцию в парламенте, чтобы сделать Украину социальной и справедливой. Мы рады приветствовать единомышленников и готовы предложить им место в нашей команде. Я уверена, что победа будет за нами, так как за нами – правда», - подытожила лидер «Социальной справедливости» Алла Шлапак.