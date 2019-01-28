Аваков пригрозил тюрьмой родственникам заробитчан, которые попытаются проголосовать вместо них на выборах

Глава МВД заявляет, что полиция не допустит голосования чужими бюллетенями, в частности в Западной Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков угрожвает тюрьмой родственникам заробитчан, которые попытаются голосовать вместо них на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенной коллегии МВД, посвященной подготовке к президентским выборам.

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«Хочу сказать еще об одной потенциальной опасности фальсификации на выборах. Речь идет о голосовании, как правило, в небольших населенных пунктах Западной Украины вместо лиц, работающих за рубежом. Я обращаю внимание полицейских и пограничников на то, что человек, который отдал бюллетень родственнику или знакомому, а у нас будет информацию от пограничников, что такой избиратель находился за границей, но окажется, что напротив его фамилии есть фальшивая подпись о получении бюллетеня, то это - уголовное дело , которое доказывается за 3 секунды. Это тюрьма сразу», - отметил Аваков.

В свою очередь председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заверил, что его ведомство проведет проверку баз данных в отношении избирателей, которые на день выборов будут находиться за пределами Украины.