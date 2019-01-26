ЦИК зарегистрировала на выборы президента 16 наблюдателей и 84 общественные организации

Напомним, Россия собирается отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы президента Украины.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала разрешение 16 независимым наблюдателям и 84 общественным организациям следить за проведением выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Из 84 организаций, 25 являются украинскими. Из 16 официальных наблюдателей — 7 от Национального демократического института международных отношений и 9 от Германии.

Напомним, с 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. 8 февраля регистрация кандидатов закончится. После этого будет объявлен окончательный официальный список кандидатов на пост президента Украины.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит иностранные государства и международные организации учитывать, что, согласно украинскому законодательству, Россия признана страной-агрессором, а потому не может направлять своих наблюдателей в Украину.

Россия собирается отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы президента Украины.

В конце декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия внесла изменения в перечень иностранных избирательных участков. В частности, решением ЦИК избирательные участки в России перенесли в посольство Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.