Мороз тоже идет на выборы президента

Бывший председатель Социалистической партии в пятый раз будет бороться за пост президента страны.

Бывший Председатель Верховной Рады и экс-глава Социалистической партии Александр Мороз заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины.

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Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на опубликованную политиком электронную декларацию за 2017 год, которая 22 января появилась на сайте НАПК.

Мороз задекларировал квартиру площадью 112,6 кв. м в Киеве, которая является его общей собственностью с супругой Валентиной.

Среди полученных доходов за 2017 год – это пенсия Мороза в размере 185,7 тыс. грн и пенсия его жены – 20,4 тыс. грн.

Кроме этого, на банковском счету Александр Мороз держит $24 тыс.

20 января Социалистическая партия Украины официально выдвинула своего лидера Илью Киву на президентские выборы 2019 года.

Как известно, за время независимости Украины Александр Мороз четыре раза выдвигался в президенты в 1994 году набрал 13,04% (третье место в первом туре), в 1998 году – 11,29% (третье место в первом туре), в 2004 году – 5,81% (в первом туре), в 2010 году – 0,38%.

В 2019 году Морозу исполняется 75 лет.