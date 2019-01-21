Украинцам стоит вникать в предвыборные программы - эксперты

Парламентские и президентские выборы уже скоро. В условиях уже начавшейся предвыборной кампании партии и кандидаты готовы прибегать к различным методам, чтобы понравиться избирателю, пишет в своем материале 112.ua.

"Люди в Украине выбирают эмоцией и желудком, удовлетворяя свои базовые потребности. По этой причине баллотирующиеся политики с радостью используют все методы манипуляций с сознанием человека", - сказала 112.ua психолог, член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги Наталия Кухтина.

Особенность сложившейся ситуации в том, что в программах и лозунгах нынешних политиков еще меньше конкретики, чем раньше, а основные ставки делаются на манипуляции – снизить цены на газ в несколько раз, повысить зарплаты до заоблачных высот, решить экологические проблемы сиюминутно, указывается в материале.

В то же время кандидаты часто ограничиваются лишь политическими заявлениями, а к конкретным шагам не прибегают. Поэтому избирателям стоит быть внимательными и рациональными, не надеяться на красивые лозунги, а также внимательно читать предвыборные программы партий, единодушно соглашаются эксперты.

Впрочем, политтехнологи уверены, что не все ходы политиков будут результативными. Так, сделавшим экологию своей предвыборной фишкой далеко уехать на этой теме не удастся.

"Тема экологии актуальна для богатых стран, для которых вопрос элементарного выживания (как в Украине) не стоит остро. Экология вообще никого не волнует в стране, где важны вопросы "смогу ли я купить хлеб и заплатить за электричество", - сказал 112.ua политтехнолог Сергей Гайдай.

"Избиратели должны адекватно оценивать предвыборные программы кандидатов и отдавать себе отчет, что, по сути, это контракт. Если в программе не прописаны конкретные шаги с четкими сроками их осуществления, то, соответственно, потом и спрашивать не за что. Программа – это набор трудовых обязанностей кандидата. В ней должны быть не только четкие шаги, действия, параметры, но и конкретные сроки, в которые они будут реализованы. Если данный алгоритм отсутствует, то поддерживать такого кандидата не стоит", - сказал 112.ua политический консультант Руслан Бортник.