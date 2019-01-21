ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в президенты

Александр Шевченко подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации 17 января.

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала победителя президентских праймериз УКРОПа, народного депутата Александра Шевченко кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. Соответствующее решение Центризбирком принял на заседании сегодня, 21 января.

«После моей регистрации я официально начну предвыборную кампанию. Вскоре я хочу посетить каждый уголок нашей страны, чтобы представить свой план изменений, который, наконец, превратит Украину в зажиточное государство. Это – окончательное преодоление коррупции, а также развитие малого и среднего предпринимательства. Но позитивные преобразования могут произойти только при одном условии – в случае полного и тотального очищения властной вертикали от старых политиков, от «пороха», который годами оседал в наших домах», – отметил укроповец.

Александр Шевченко подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации 17 января. Он будет бороться за пост главы государства от имени «Украинского объединения патриотов». Соответствующее решение было принято во время XVII съезда партии, который состоялся в большом зале Киевского областного совета (здание ЦИК) в Киеве 17 января.

Как известно, УКРОП представил Александра Шевченко как победителя президентских праймериз политсилы во время XVI съезда партии 5 декабря 2018 года.

Внутрипартийные выборы начались весной прошлого года, а их финальная часть состоялась осенью. Своего фаворита однопартийцы выбирали путем голосования на конференциях областных, республиканской в АР Крым, городских в Киеве и Севастополе организаций УКРОПа. Александр Шевченко победил в 24 регионах Украины.