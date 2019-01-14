Порошенко перенес дату заявления о походе в президенты из-за выходки Тимошенко - СМИ

По данным СМИ, команда Порошенко выбирает другую дату для торжественного заявления о его походе в президенты.

Выдвижение кандидатов в президенты продлится до 9 февраля - тогда заканчивается регистрация в ЦИК.

Петр Порошенко планировал заявить о желании принять участие на выборах 22 января, сообщает Telegram-канал УП. Off the record.

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"Но в этот день Юлия Тимошенко успела призвать украинцев "взяться за руки и построить цепь единства". Поэтому команда Порошенко выбирает другую дату для торжественного заявления", - говорится в сообщении.

"Ориентировочно Петр Алексеевич скажет о своих намерениях о баллотировании в начале февраля - где-то 7-8 февраля", - добавили в УП. Off the record.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания по очередным выборам президента Украины. Избирательная кампания президентских выборов 2019 года продлится 90 дней.