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Порошенко перенес дату заявления о походе в президенты из-за выходки Тимошенко - СМИ

12:26, 14 января 2019
Выборы 2019
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Ориентировочно Порошенко объявит о своих намерениях баллотироваться на пост президента в начале февраля / фото УНИАН

Петр Порошенко планировал заявить о желании принять участие на выборах 22 января, сообщает Telegram-канал УП. Off the record.

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"Но в этот день Юлия Тимошенко успела призвать украинцев "взяться за руки и построить цепь единства". Поэтому команда Порошенко выбирает другую дату для торжественного заявления", - говорится в сообщении.

"Ориентировочно Петр Алексеевич скажет о своих намерениях о баллотировании в начале февраля - где-то 7-8 февраля", - добавили в УП. Off the record.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания по очередным выборам президента Украины. Избирательная кампания президентских выборов 2019 года продлится 90 дней.

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Теги: #Украина#выборы#Петр Порошенко#Юлия Тимошенко