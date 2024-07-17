Политик заявил, что якобы такие же дружеские отношения у него были с Си Цзиньпинем.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время своей первой каденции срока убеждал российского диктатора Владимира Путина никогда не нападать на Украину.

"Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения. Нам никогда не угрожала война. Он бы никогда не попал в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину", - заявил Трамп в интервью Bloomberg.

Кроме того, Трамп утверждает, что до пандемии коронавируса у него были дружеские отношения не только с Путиным, но и с лидером Китая Си Цзиньпинем.

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"Я считаю, что Тайвань должен заплатить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань нам ничего не дает. Тайвань находится в 9,500 милях от нас. От Китая - 68 миль. Но скажу вам, что это (Тайвань - УНИАН) "наслаждение для глаз" президента Си, он был моим очень хорошим другом до Covid-19... То же самое с Путиным", - резюмировал он.

Трамп и Украина: последние новости

Как писал УНИАН, бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд рассказал, что Трамп не является принципиальным противником военной помощи Украине, а предложенный Белым домом пакет он блокирует по предвыборным причинам. Зато Трамп готов предоставлять Украине помощь на условиях беспроцентного кредита, что должно понравиться его избирателям.

Также Сондленд утверждает, что Трамп лично очень уважает Владимира Зеленского, который показал себя смелым национальным лидером в условиях полномасштабного российского вторжения.

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