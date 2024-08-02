Практически все пути к 270 голосам выборщиков пролегают через Пенсильванию.

Наиболее вероятным кандидатом на должность вице-президента США в случае избрания Камалы Харрис кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии является 51-летний губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что "практически все пути к 270 голосам выборщиков пролегают через Пенсильванию" - это одна из немногих вещей, по которым соглашаются кампании Харрис и экс-президента США Дональда Трампа.

"Несмотря на то, что Харрис могла удивить всех, она, похоже, направляется к выбору, который, по мнению многих источников - республиканцев и демократов - является одновременно проницательным и простым. Это сочетание математики и логики: 19 голосов в коллегии выборщиков Пенсильвании является самым большим призом на карте, а его губернатор-демократ имеет рейтинг одобрения 61%", - пишет издание. Видео дня

При этом, по данным СМИ, "технически в игре" все еще находятся шесть потенциальных кандидатов на должность вице-президента США при Харрис.

"Но большинство разговоров среди высокопоставленных демократов сузилось до Шапиро и сенатора Марка Келли от Аризоны. ... Мы не знаем, будет ли Шапиро избранным Харрис. Но многие источники, которым мы доверяем, не видят другого выбора", - констатируют авторы.

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В штабе Камалы Харрис говорят, что в июле собрали вдвое больше взносов, чем Дональд Трамп. Доноры от Демократической партии охотно подключаются к финансированию кандидатуры нынешнего вице-президента.

Отмечается, что кампания в июле собрала 310 миллионов долларов, тогда как у Трампа объявили, что собрали 139 миллионов долларов.

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