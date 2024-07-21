Несмотря на провал на дебатах, предвыборная копилка действующего президента США пополнилась на 64 млн долларов.

Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена в прошлом месяце собрала и потратила больше средств, чем кампания его оппонента, экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, переданные Федеральной избирательной комиссии.

Отмечается, что на главный предвыборный счет Байдена в июне поступило 64 миллиона долларов, при этом было потрачено 59 миллионов долларов, в основном на рекламу предвыборной кампании. В конце месяца на счету в банке было 95 миллионов долларов.

В то же время основной счет Трампа в июне собрал 21 миллион долларов, потрачено с него было 10 миллионов долларов, а на конец месяца на счету было 128 миллионов долларов.

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"81-летний Байден собрал более 5 миллионов долларов за три дня после дебатов 27 июня против 78-летнего Трампа, во время которых президент запинался и не смог активно оспорить нападки Трампа, которые включали многочисленные ложные заявления", - пишет издание.

СМИ напоминает, что уже в этом месяце Байден столкнулся с волной призывов от законодателей-демократов отказаться от участия в гонке, его сбор средств упал в течение месяца.

При этом Трамп превзошел Байдена в мае, когда сторонники бывшего президента увеличили пожертвования накануне его осуждения 30 мая по обвинениям в бизнес-мошенничестве, дело, которое Трамп осудил как политически мотивированное.

Выборы президента США - последние новости

Недавно Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на выборах в ноябре, выбрав 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо.

Вскоре появилась реакция Госдепа на соответствующее решение. Так, представитель Мэтью Миллер, отвечая во время брифинга на вопрос о том, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае избрания Вэнса вице-президентом, заявил, что Киев имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.

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