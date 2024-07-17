Трамп послал четкий сигнал, что внешняя политика "Америка превыше всего" вернется.

Многие ближайшие союзники США уже боялись перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Однако теперь, когда бывший президент выбрал Джей Ди Вэнса кандидатом на должность вице-президента, появилось гораздо больше причин для волнения, пишет CNN.

Отмечается, что Трамп послал четкий сигнал о том, что в случае избрания его внешняя политика "Америка превыше всего" вернется. Вэнс является решительным критиком оказания поддержки Украине. Как и Трамп, он неоднократно критиковал НАТО и его европейских членов за недостаточные расходы на оборону. Ставка на Вэнса похоронила надежды некоторых союзников США, что Трамп может смягчить свою внешнеполитическую позицию в случае переизбрания.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс предложил Украине вести переговоры с Россией, поскольку США и другие союзники не имеют возможностей ее поддержать: "Вэнс, похоже, не заинтересован в том, чтобы быть хорошим союзником Европы", – подчеркнула эксперт по геополитике и безопасности Кристин Берзина.

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Поворот к Китаю

Вэнс также утверждал, что США должны отвлечь свое внимание от России и обратить внимание на Восточную Азию. Ранее на этой неделе он заявил, что войну в Украине необходимо "быстро завершить", чтобы Америка могла сосредоточиться на "настоящей проблеме, которой является Китай".

Кандидат в вице-президенты от Трампа также утверждал, что усилия США по поставке Украине систем противовоздушной обороны могут нанести ущерб обороне Тайваня в случае вторжения Китая.

Мнение о том, что Восточная Азия, и в частности Китай, является большей угрозой для США, чем Россия, не является уникальным для Вэнса. Эксперт по внешней политике США Тревор МакКрискен отмечал, что между демократами и республиканцами существует согласие относительно того, что Китай является самой большой международной угрозой для интересов США. МакКрискен также считает, что Вэнс, вероятно, пытается использовать свою более антиевропейскую позицию по политическим причинам тоже. "Это способ изобразить Европу как такую, которая не стоит на защите, когда должна. Исторически США так много раз приходилось вмешиваться и выручать Европу".

По словам журналистов. в глазах большинства западных лидеров угрозы со стороны Китая и России идут рука об руку. На прошлой неделе лидеры НАТО назвали Китай "решающим фактором" войны России против Украины.

По словам директора Программы устойчивости к демократии в Центре анализа европейской политики Сэма Грина, выдвижение Вэнса должно дать понять союзникам США, что изменение в сторону трамповского типа внешней политики, вероятно, более долгосрочное. "Ненадежность американского лидерства в Европе является фактом, к которому европейцы имели время, чтобы привыкнуть. Даже если Байдена переизберут, на Америку будет трудно положиться", – сказал Грин.

По его мнению, если бы Трамп выбрал кого-то с более традиционной внешнеполитической позицией, то союзники Америки могли бы надеяться, что после Трампа Республиканская партия может вернуться к "трансатлантической солидарности". "Но если на самом деле мы не только смотрим на другую администрацию Трампа, но мы смотрим на будущее Республиканской партии, где доминируют такие люди как Вэнс, то это гораздо более отрезвляющая перспектива для Европы", – подчеркнул Грин.

Вице-президент от Трампа

Ранее УНИАН писал, что выбор ярого изоляциониста Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента закрепил опасения Европы, что второй срок Дональда Трампа резко ослабит трансатлантические связи по безопасности и прекратит критически важную поддержку Украины со стороны США.

Вэнс известен рядом резких заявлений в отношении стран Европы. Он считает Германию "идиотской", а Великобританию - "исламистским" государством.

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