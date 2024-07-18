Представитель Госдепа подчеркнул, что Украина имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.

Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США в случае своей победы на выборах ярого противника помощи Украине Джей Ди Вэнса.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, отвечая во время брифинга на вопрос о том, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае избрания Вэнса вице-президентом, заявил, что Украина имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.

"Они решительно поддерживают то, чтобы позволить помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – подчеркнул Миллер.

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По его словам, "это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса". Он напомнил, что во время голосования за законопроект о дополнительном финансировании для Украины в Конгрессе подавляющее большинство голосов было "за" поддержку военной помощи Киеву.

Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса

На днях стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре, выбрав 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Хотя сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, ранее он критиковал политика. В 2021 году он даже извинялся за свою позицию в отношении лидера республиканцев.

Примечательно, что Вэнс является ярым противником помощи Украине.

Между тем политолог-американист Владислав Фарапонов советует не переоценивать должность вице-президента в США. В комментарии УНИАН он отметил, что в Штатах вице-президент не имеет формального влияния на внешнюю политику.

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