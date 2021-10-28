Машины в этой ценовой категории можно словно разделить на три категории - советская классика, старенькие иномарки и евробляхи.

Многие украинцы хотят купить авто, но вот цены на них не радуют. Журналисты выяснили, какое авто можно купить в Украине за тысячу долларов.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Корреспондент проанализировал предложения на авторынке и разделил их на три условные категории – советская автомобильная классика, старенькие иномарки и еврожесть.

Первый кандидат – "боевой" УАЗик за тысячу долларов. За эти деньги он заводится с полуоборота, неплохо ездить, а также в салоне все работает.

Читайте такжеTesla подорожала до триллиона долларовВторой кандидат – 35-летний Opel Omega, который тоже завелся без проблем. Тут тоже все работает, а еще есть несколько приятных бонусов в виде подогрева зеркал и дополнительно установленных проивотуманок, а еще и люк из 90-х. Даже при такой цене владельцы обоих машин готовы торговаться.

А вот евробляха не завелась, хоть хозяин и утверждал обратное. Авто не ожило даже через несколько кругов вокруг дома.

В конце осмотрели еще одно авто - советскую классику ГАЗ-24, на котором ездил ее хозяин. Мужчина установил на авто ГБО и отладил двигатель так, чтобы он буквально "шелестел".

Итог - в Украине можно купить за тысячу долларов более менее нормальное авто.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине подорожают бывшие в употреблении автомобили. Причина - отсутствие достаточного количества чипов и полупроводников для новых авто, на которые уже наблюдается отложенный спрос.

Автор: Анастасия Горбачева