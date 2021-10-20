Дефицит на авторынке. Почему б/ушные машины превращаются в "новые"

В Украине - дефицит новых авто. Очереди за ними растянулись уже на полгода. А на этом фоне стали дорожать б/у машины. УНИАН узнавал, почему это происходит и чем закончится.

В Украине - дефицит новых популярных моделей автомобилей. А подержанные машины из Европы и США растут в цене.

"Не все знают, но машин в стране почти нет на складах дилеров… Искали клиенту просто недорогой седан: Skoda, Toyota или Nissan. Нашли аж две свободные машины на весь Киев. Пишут, что дефицит может длиться годами, и машины дорожают. Если собрались продать старую машину, не спешите скидывать цену", - написал в Facebook генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин.

Выводы Павлушина подтверждает гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий: "Дефицит (новых машин, - УНИАН) уже присутствует. В Украине, благодаря наличию складов у наших импортеров, до недавнего времени дефицит новых авто остро не ощущался, как это происходит в странах ЕС. Но теперь о нем заговорили и у нас. В автосалонах сейчас нет большинства моделей. Особенно популярных у украинцев седанов бюджетного сегмента. Как результат – дорожают бывшие в употреблении авто. Их цена уже поднялась на 3-7%".

Ситуация на рынке

Несмотря на все автоколлизии, спрос на автомобили только растет. Мировой автопром, учитывая пандемию COVID-19, и последующий за ней кризис, никак на это не рассчитывал. Только в Украине с начала года нашими гражданами было зарегистрировано более 48 тысяч новых легковушек. Самыми популярными стали KIA Sportage и Toyota RAV4. Следующими по популярности стали Nissan Qashqai, Renault Sandero, Mazda CX5, Hyundai Tucson, Suzuki Vitara, Mitsubishi Outlander, Renault Duster, Volkswagen Touareg, Skoda Octavia.

Но желающих купить такие авто ждут новые рыночные "неожиданности".

По данным исследования AUTO-Consulting, например, ассортимент Suzuki Vitara очень ограничен, хотя она пока есть в наличии. На данный момент доступна базовая версия с мотором 1,6 л и передним приводом. Полноприводную "Vitara" можно ожидать не ранее февраля 2022 года.

Очень напряженная ситуация для любителей Skoda Octavia. Ближайшая поставка также ожидается в феврале следующего года. И это будут модели разных комплектаций, но только с бензиновым двигателем 1,4 л. Причем речь идет об автомобилях, которые уже заказаны. Если вы хотите другой мотор, то надо ждать, когда завод снова откроет заказы. Соответственно, поставка будет, ориентировочно, только в апреле-мае 2022 года.

Не лучше ситуация с Toyota RAV4. Заказы на эту модель у производителя закрыты. Когда их откроют, пока не известно. Импортеры не исключают, что в октябре-ноябре производитель может открыть какой-то склад и автомобили поступят в Украину в январе-марте 2022 года. Но выбор будет только из тех моделей, которые присутствуют на складе. Заказать что-то другое - пока нельзя.

Уже происходят задержки с поставками моделей брендов Volkswagen, SEAT и CUPRA. У бренда Audi наблюдается скорее дефицит склада из-за повышенного спроса на автомобили премиум-сегмента. А вот с наличием Volkswagen Tiguan ситуация пока нормальная.

Что будет с ценами

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко также указывает на то, что с новыми автомобилями, популярными среди украинцев, у нас действительно дефицит. И существует ряд факторов, которые решают ценовой аспект.

"Предприятия производят машины, но с заказами не справляются. Отсюда и дефицит новых авто. И не только в Украине, а в глобальном масштабе. А раз возник дефицит, то, естественно, кто хотел продать старое авто и купить новое, продают "старое" и покупают "более новое" бэушное. Это мировой тренд – подорожание б/у автомобилей", - отметил эксперт.

По его словам, новые авто пока не подорожали, "ведь на этом рынке не спекулянты работают, а системный бизнес". Но крупнейшие производители электроники уже заявили, что с ноября-декабря повысят цены на свою продукцию. Следовательно, произойдет и объективное подорожание авто.

"Но есть и другой - спекулятивный - фактор. Сейчас на новые авто очередь. И место в ней в интернете продается. То есть, спекулянт вносит предоплату в 20% и ждет 4-5 месяцев, пока придет его машина, а потом заявляет, что продает свою очередь за 2 тысячи евро. И находится человек, который хочет купить авто без очереди. Но этим занимаются физические лица, а не дилеры. Если дилер "отреагирует" на ажиотаж, то сразу потеряет дилерский контракт. Он имеет право продавать только по ценам производителя", - подчеркнул Назаренко.

Он не стал прогнозировать ситуацию на авторынке: "Это сделать сложно. Можно только описать то, что происходит сейчас. Но уже есть заявления крупных автопроизводителей о том, что будет сокращение производства. Пока так обстоят дела".

В рамках мирового тренда

Что же стало триггером такой ситуации на авторынке? Главная причина происходящего - глобальный дефицит электронных компонентов, которыми до отказа напичканы автомобили. Виновата в этом, в основном, пандемия COVID-19. Сначала произошло нарушение цепочки поставок и логистики из-за локдаунов, затем вырос спрос на нанотехнологии в бытовой и компьютерной технике, на что сразу же откликнулись производители микрочипов и полупроводников – реакция на возросшие продажи. При этом автопром снизил объем заказов, прогнозируя упадок спроса. Но (неожиданно!) спрос вырос. И производители просто не справились с заказами. Ситуацию усугубил пожар на фабрике японской фирмы Asahi Kasei Microdevices Corp – крупнейшем производители микрочипов. В добавок - закрылись профильные заводы в Малайзии и Китае.

Bloomberg, со ссылкой на международных аналитиков, пишет, что нехватка микрочипов приведет к сокращению автопроизводства в 2021 году на 7,7 млн авто, отрасль получит убытки в 210 млрд долларов. А стабилизировать ситуацию получится не раньше, чем через год.

В то же время, глава Tesla Илон Маск заявил, что новые заводы по производству полупроводниковой продукции, которые сейчас, с учетом кризиса, проектируются или строятся, позволят преодолеть глобальный дефицит чипов.

"Думаю, в краткосрочной перспективе. Сейчас строится множество заводов по производству чипов. К следующему году у нас будет достаточно мощностей для поставки чипов", - сказал Маск.

В любом случае, до следующего года не понятно, чти ожидания реализуются. Но очень хотелось бы, чтобы реальным стал самый оптимистический сценарий.

Нана Черная

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