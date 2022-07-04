Рынок наполняется дизелем и бензином.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина понемногу выходит из кризиса нехватки горючего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве.

Глава государства заявил, что "правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства".

"Сложно также. Вы знаете все причины. Кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого, вы знаете, что Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы и тому подобное, чтобы мы не получали с вами ни дизель, ни бензин", - заявил президент.

"Тем не менее, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка (горючим - УНИАН) понемногу происходит", - заявил Зеленский.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

Россияне разбомбили около 20 нефтебаз на территории Украины.

Кроме того, был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская область).

Уничтожение нефтебаз и прекращение поставок из России и Беларуси спровоцировало острую нехватку топлива в Украине.

В Украине в последнюю неделю апреля 2022 года начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

28 июня в профильном комитете парламента спрогнозировали, что до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.

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