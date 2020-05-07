Сразу деньги: Зеленский одобрил отмену штрафных баллов за нарушение ПДД

Напомним, 24 апреля Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809).

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Об этом сообщается на странице документа на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно закону, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Ранее каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно начисляли 150 баллов в счет нарушений. После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809).

Законом предусматривается исключить штрафные баллы из перечня административных взысканий, которые могут применяться за совершение административных правонарушений. Из кодекса исключается статья о штрафных баллах.

Также исключается положение, согласно которому штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им штрафных баллов.

Кроме того, исключаются упоминания о размерах взысканий штрафных баллов в случае нарушений. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.