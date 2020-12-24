Предполагается, что до введения полного запрета правительство станет принимать меры финансового стимулирования.

Завтра, 25 декабря премьер-министр Японии Есехидэ Суга объявит о запрете продаж новых автомобилей, использующих двигатели внутреннего сгорания на ископаемом топливе с 2035 года.

Об этом сообщает японское издание Nikkei.

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Как пишет издание, план, который завтра озвучит Суга, включает меры по увеличению доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников.

К 2050 году доля такой энергии в Японии должна достигнуть 50-60%. Логично предположить, что остальная электроэнергия будет получаться от атомных электростанций.

Предполагается, что до введения полного запрета правительство станет принимать меры финансового стимулирования, делающие покупку машин с двигателями внутреннего сгорания и высоким уровнем выбросов двуокиси углерода все более невыгодной.

Отказ от традиционных автомобилей

Япония станет второй крупной страной, которая официально примет решение о запрете машин, работающих на ископаемом топливе. Первой стала Великобритания, а кроме того недавно стало известно, что подобный план уже принял Ватикан.

Ранее СМИ сообщали о том, что принятие такого решения Японией ожидается до конца года. Осенью Суга анонсировал план, предусматривающий к 2050 году полный отказ от использования энергоносителей, которые приводят к повышению уровня оксидов углерода в атмосфере.

Электромобили в Украине

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

По состоянию на продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-ноябре этого года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% – до 6823 единиц.

18 декабря 2020 года исследовательская организация BloombergNEF опубликовала отчет, согласно которому электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями, всего через три-четыре года.

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Автор: УНИАН