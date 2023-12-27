На участке линии проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

В Киевской городской госадминистрации поделились планами по организации перевозок пассажиров во время ремонта перегона метро между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" на Оболонско-Теремковской линии, что планируется осуществить летом.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", - рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

Поворозник, ссылаясь на КП "Киевский метрополитен" сказал, что движение поездов через этот проблемный участок на ветке полностью закрывать не будут. Вероятнее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним тоннелем в обе стороны.

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"Мы будем останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они по очереди будут проезжать этот участок по одному тоннелю", – пояснил представитель КГГА.

По его словам, новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. В свою очередь "Киевпастранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Ремонт киевского метро

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Киевской горгосадминистрации предупредили, что участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" требует проведения планового ремонта, который исполнят летом следующего года. Отмечалось, что закрытие движения поездов на время проведения планового ремонта не планируется.

Сейчас в Киеве движение поездов Оболонско-Теремковской линией ограничили из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Курсирование поездов между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановили 8 декабря на весь период проведения восстановления тоннеля. Городские власти ввели маршруты наземного транспорта, дублирующие перевозки метрополитеном на указанном проблемном участке метро в сторону Теремков.

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