Луцк сковали пробки из-за чрезвычайной ситуации в городе (фото)

Театральную площадь города перекрыли полностью.

Луцк стоит в пробках, из-за чрезвычайной ситуации на Театральной площади, где захватили автобус с заложниками.

Напомним, в Луцке на Театральном майдане стоит обстрелянный автобус. В частности, стекло в окне транспортного средства – с повреждениями от выстрелов. Следовательно, Театральный майдан перекрыли полностью. Были слышны выстрелы, пишет ВолиньPost.

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Глава полиции Волыни Юрий Крошко сообщил, что мужчина захватил автобус с заложниками, при нем взрывчатка, оружие. Требования опубликовал в соцсети "Твиттер".

Людей просят с пониманием относиться к ситуации и не подходить к территории, которую перекрыли. В области ввели оперативный план "Заложник".

По состоянию на 11:00 в городе перекрыли ряд улиц из-за чрезвычайной ситуации, в частности часть проспекта Свободы, улицу Винниченко, Парковую. В связи с этим в городе образовались длинные пробки.

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