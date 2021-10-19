Исполнительный директор компании отметил, что ведение автобизнеса для Xiaomi - это не "демонстрация внимания".

Китайская технологическая компания Xiaomi в первой половине 2024 года запустит серийное производство электромобилей.

Об этом сообщил исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, пишет Reuters.

После выхода новости акции Xiaomi во вторник выросли на 5,4% до 22,50 гонконгских долларов, что является самым большим ежедневным ростом процентов с 12 мая.

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Как пишет MyDrivers, первый завод будет расположен в пригороде Пекина - Ичжуане.

Как отметил Лэй Цзюнь на встрече с инвесторами, ведение автобизнеса для Xiaomi - это не "демонстрация внимания". По его словам, электромобили превращаются из только машиностроительной отрасли в информационную. Все продукты Xiaomi, от смартфонов до решений умного дома, составляют большую интеллектуальную экосистему, и если она хорошо интегрирована с электромобилями, ее можно будет значительно расширить.

Как сообщал УНИАН, в марте Xiaomi сообщила о намерениях развивать бизнес по разработке и производству электрокаров.

В августе компания приобрела компанию Deepmotion Tech, которая занимается разработкой технологий автономного вождения авто.

А в конце лета компания зарегистрировала дочернюю компанию по разработке электромобилей Xiaomi EV Company Limited, стартовый капитал которой составляет 10 млрд юаней ($1,55 млрд).

Китайская компания Xiaomi: что известно

Xiaomi - китайская компания, которая основана в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в частности смартфонов и других "умных устройств".

Капитализация компании по состоянию на сентябрь этого года составляет 79 млрд долл., что позволяет ей занимать 208 место в рейтинге самых дорогих компаний мира.

Автор: Александр Топчий