Доля автомобилей старше 10 лет увеличилась до 52%.

За последние три года возраст автомобилей, ввезенных в Украину из-за рубежа, увеличился вдвое.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

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"52% ввезенных в Украину авто с 2019 года - старше 10 лет. Для сравнения, с 2014 по 2018 год средний возраст ввозимых авто был менее 5 лет. Это был период до массовых регистраций транспорта на еврономерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2019 года по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто — 1,6 млн единиц.

По мнению главы Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, такая ситуация является максимально невыгодной для страны.

"Ситуация с перевозкой старых автомобилей является выгодной для ЕС, но максимально невыгодной и нелогичной для Украины. Так в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4, зато старые авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация старых авто, поэтому в ближайшее время будем иметь большую проблему с этим", - цитирует Назаренко Опендатабот.

Льготная растаможка:

13 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке автомобилей с еврономерами.

Согласно законам, подержанные автомобили с европейской регистрацией, старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

По данным Государственной таможенной службы, за полгода льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.

10 ноября завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей на еврономерах. Таким образом, по данным Гостаможслужбы, с 15 июня по 10 ноября 2021 года включительно, было оформлено более 85 тыс. авто.

Автор: Герасименко Валентина