Шмыгаль о возобновлении авиасообщения: Кабмин вернется к этому вопросу после 15 июня

После заседания правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин утвердил 15 июня как дату начала принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Кабинет министров Украины вернется к вопросу возобновления рейсовых авиаперевозок после 15 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

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«Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок, к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики получат возможность вылетать и куда-то лететь. Пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками и пока что есть позиция, что раньше 15 июня нет смысла открывать аэропорты и запускать рейсовые авиаперелеты», - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что нерегулярные авиаперевозки на сегодняшний день осуществляются.

После заседания правительства министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство утвердило 15 июня как дату начала принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

«Конкретный график, с какими странами будем возобновлять авиационное сообщение, мы будем информировать отдельно. Сейчас над этим ведем работу, так как большинство стран оставляют закрытыми границы, но начиная с июня открывают и туристические сезоны, и границы для иностранных граждан. Мы будем синхронизировать эти процессы», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется осуществлять в 3 этапа.