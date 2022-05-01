Автомобили будут использоваться для перевозки раненых.

В Хмельницкой области на нужды Вооруженных сил Украины передали 19 автомобилей со штрафной площадки, которые были изъяты у нетрезвых водителей.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram-канале.

"Отправили ВСУ 19 автомобилей, которые забрали со штрафплощадки, забрали у людей, которые сели за руль нетрезвыми. 19 хэтчбеков, которыми можно будет перевозить раненых", - рассказал он.

Гамалий добавил, что парадокс в том, что машины, которые могли "причиниь вред кому-то, теперь будут спасать жизнь".

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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